Düsseldorf. Ein junger Mann ist in Hassels von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Zeitung gegenüber sagte, deuten die derzeitigen Ermittlungen auf einen Unfall hin. Der 22-Jährige stürzte am Samstagabend von einem Balkon an der Potsdamer Straße und verletzte sich dabei schwer, Lebensgefahr konnte am Abend nicht ausgeschlossen werden. Er befinde sich derzeit noch in einer Klinik. Zeugen des Unfalls hätten nicht eindeutig sagen können, von welchem Stockwerk der 22-Jährige in die Tiefe stürzte. Möglicherweise sei der junge Mann alkoholisiert gewesen. red