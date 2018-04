Düsseldorf-Hamm. Am Sonntagmittag ist in Düsseldorf-Hamm ein 21-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde der leblose Körper unter der Fußgängerbrücke am Hafen im Bereich des Molenkopfes gefunden. Die Todesursache ist noch unklar, die Polizei schließt einen Unglücksfall nicht aus.

In Düsseldorf-Hamm wurden infolge alle Maifeierlichkeiten abgesagt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0211-8700. red