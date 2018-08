Der Mann war am Sonntagnachmittag vermisst gemeldet worden. Die Rettungskräfte bargen ihn zwei Stunden später tot aus dem Wasser.

Düsseldorf. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntag ein Schwimmer im Unterbacher See ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. Danach ist ein 21-Jähriger, der zum Baden an den Südstrand gekommen war, ertrunken. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Bericht der Feuerwehr hatte die Wasserwacht der DLRG den 21-Jährigen um 15.09 Uhr als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde ein Großaufgebot zur Rettung alarmiert. Dazu zählten die Feuerwache Wersten, die Taucherstaffel, die Reserve-Taucherstaffel der Feuerwehr Düsseldorf und der städtische Rettungsdienst mit Notarzt. Außerdem war ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz.

Weitere Hilfe wurde aus den Nachbarstädten angefordert: aus Hilden und Neuss ebenfalls Taucherstaffeln, von der Berufsfeuerwehr Wuppertal und vom THW Mühlheim zwei Sonargeräte. Zweitweise waren zwölf Taucher im Wasser, um den jungen Mann zu finden. Der Südstrand war während dieser Zeit für die Besucher gesperrt.

Um 16.57 Uhr entdeckten Taucher den Vermissten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 21-Jährigen feststellen. Die Angehörigen des Ertrunkenen wurden von Notfallseelsorgern betreut.