Düsseldorf. Ein 34-Jähriger ist in Düsseldorf-Oberbilk blutend und orientierungslos aufgefunden worden. In der Nacht zu Sonntag hatte ein 21-Jähriger den Mann entdeckt und Polizei und Rettungskräfte alarmiert.

Nach Angaben der Beamten habe der 34-Jährige an einer Hauswand gelehnt, eine Platzwunde am Kopf gehabt und keine Erinnerung an das, was ihm passiert war. Die Polizei vermutet, dass er ausgeraubt worden sein könnte, da ihm Handy und Geldbeutel fehlten. Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. dpa