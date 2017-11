Düsseldorf. Nach einem Einbruch in einer Wohnung an der Wielandstraße in Düsseldorf-Pempelfort sucht die Polizei nach zwei geklauten Uhren. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der letzten Oktoberwoche. Der Eigentümer hat zur Wiederbeschaffung der Beute eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.

Bei den gezeigten Uhren handelt es sich um eine HUBLOT Big-Bang und eine IWC Portugieser (Ewiger Kalender). Hinweise nimm die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0 entgegen. red