Das Tanzhaus NRW zählt zu den wichtigsten Adressen für Tanz. Zum 20. Geburtstag gab es aber nicht nur Bewegungskunst, sondern auch überraschende Ankündigungen.

Es wurde geschwitzt, Begeisterung geweckt, auf Frustration folgten Glücksmomente, Neugierde entpuppte sich als Talent, Talent schürte Enthusiasmus, Freundschaften wurden geschlossen und so manche Neuentdeckung gefeiert. Klein wie Groß, Alt und Jung, Profi oder Amateur – wohl nahezu jeder Düsseldorfer, der eine gewisse Affinität zum Tanz hat, verbindet mit dem Tanzhaus NRW seine ganz eigenen Erinnerungen. Für manche ist das umgebaute Straßenbahndepot an der Erkrather Straße vielleicht sogar zu so etwas wie einem zweiten Wohnzimmer geworden. Bis heute und hoffentlich auch noch sehr lange ist das Tanzhaus der zentrale Knotenpunkt für all das, was mit Tanz und Bewegungs-Kunst in Verbindung gebracht werden kann.

Das Tanzhaus hat in den letzten 20 Jahren an Strahlkraft gewonnen

Unzählige Kurse und Workshops, Festivals und Projekte in den Bereichen „Bühne“, „Akademie“ und „Junges Tanzhaus“ sorg(t)en für eine sich immer wieder mit frischer Energie aufladende Betriebsamkeit. Das in einem reizvoll unprätentiösen Ambiente. Ein Ort für Fokussierung, der in seinen Mauern noch den morbiden Charme seiner früheren Nutzung trägt. Wenn man ein einziges Schlagwort für das finden wollen möchte, was das Tanzhaus nun in seinem innersten Kern ist, dann: Bewegung. Wo vor über 20 Jahren noch Straßenbahnen quietschend und ratternd durch die Hallen fuhren, sorgt Inspiration heute für innere wie äußere Bewegung von mit Tanz erfüllten Menschen. Doch auch weit über die Stadtgrenzen hinaus hat dieser Ort in den letzten 20 Jahren – unter dem Namen „Werkstatt“ der Trägerverein sogar seit 1978, so gesehen feiert man gar zwei Jubiläen – immer mehr an Strahlkraft gewonnen. Internationale Künstler gaben und geben sich die Ehre und formten bis heute das vielseitige und so manche Grenze sprengende Profil dieser Institution.

Seit 2014 werden die künstlerischen Geschicke des Hauses von Bettina Masuch gelenkt. Sie folgte auf den langjährigen Intendanten Bertram Müller. Und Stillstand ist nicht in Sicht, das war in Masuchs und auch Johannes Kurschildgens (Vorstandsvorsitzender Tanzhaus NRW e.V) Festrede deutlich zu spüren. Neben dem lebendigen Tanzalltag rückt zudem das Gebäude an sich wieder in den Fokus. Nötiges wird saniert, vielleicht gibt es sogar Ideen für eine Aufwertung. So deutete es Oberbürgermeister Thomas Geisel in seinem launigem Grußwort zumindest an. Er hatte einen Bewilligungsbescheid für die Mittel zu unumgänglichen Sanierungsmaßnahmen mitgebracht, den er überraschenderweise nur als Startpunkt für Weiteres verstanden wissen wollte. Man darf gespannt sein.