Düsseldorf. Bei einem Straßenraub am späten Dienstagnachmittag (gegen 15:10 Uhr) wurde im Volksgarten ein 19 Jahre alter Mann so schwer verletzt, dass ein Krankenwagen ihn in eine Klink bringen musste. Eine Gruppe von vier Frauen und vier Männern hatte das Opfer angegriffen und das Mobiltelefon entwendet. Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen samt der Beute. Die Polizei fahndet und sucht nun nach weiteren Zeugen.

Einer der Männer hatte das Opfer angesprochen und forderte die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als der 19 Jahre alte Mann der Aufforderung nicht nachkam, traten vier der Tatverdächtigen auf ihn ein und entwendeten ihm das Mobiltelefon. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Siegburger Straße.



Alle tatverdächtigen Männer waren 19 bis 20 Jahre alt und haben eine schlanke Statur. Sie waren teilweise mit schwarzen Jacken und grauen Jeans bekleidet. Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben. Die weiblichen Personen trugen Kopftücher (rot, blau, weiß/gelb).



Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.