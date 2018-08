Das Standesamt hat allein an diesen drei Tagen 55 Brautpaare getraut.

Für viele Paare gehört zur perfekten Hochzeit auch das perfekte Datum. Von diesen besonderen Daten hatte der August einige im Angebot: Beliebt und begehrt waren der 1.8.18, der 8.8.18 und der 18.8.18. Das Standesamt hat allein an diesen Tagen 55 Brautpaare getraut. Am Mittwoch (1.8.18) haben sich 19 Paare das Ja-Wort gegeben, am Mittwoch (8.8.18) fanden 20 Trauungen statt und am Samstag (18.8.18) endete der Reigen der leicht zu merkenden Hochzeitstage mit 16 Eheschließungen. Die Trauungen fanden in der Inselstraße und am Ambientetrauort Schloss Benrath statt.

Das Standesamt hält noch zusätzliche Angebote vor: Von den drei Trauzimmern im Standesamt ist eines mit einer Webcam ausgestattet. So können auch Verwandte und Bekannte, die der Trauung nicht direkt beiwohnen können, die Eheschließung miterleben. Auf Wunsch kann auch an neun anderen Orten im Stadtgebiet geheiratet werden, etwa in den Schlösser in Benrath und Eller, im Hetjens-Museum oder auf dem Traufloß am Unterbacher See. Sogar auf dem Rhein kann geheiratet werden: auf der „MS Rhein Poesie“ oder Schiffen der „Weißen Flotte“.

duesseldorf.de/standesamt