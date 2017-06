Am Dienstagabend kam es zu einem tragischen Unfall auf einem Firmengelände. Die Feuerwehr versuchte noch, der jungen Frau noch zu helfen. Sie verstarb im Krankenhaus.

Düsseldorf. Am Dienstagabend kam es auf einem Firmengelände auf der Reisholzer Bahnstraße zu einem tragischen Unfall. Nach Angaben der Polizei befanden sich zwei 18-jährige Mädchen aus noch ungeklärter Ursache auf dem Dach einer Produktionshalle, als eine der beiden vom Hallendach stürzte. Die alarmierte Feuerwehr brachte die junge Frau in ein Krankenhaus, dort erlag sie noch am Abend ihren Verletzungen.

Für Donnerstag ist eine Obduktion angesetzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus. jh