Düsseldorf. Thomas Gröschel und Fabienne Amrhein haben sich am Sonntag die deutschen Meistertitel im Marathon gesichert. Bei teilweise strömendem Regen absolvierte der 27-jährige Gröschel vom TC Fiko Rostock die Strecke beim 16. Düsseldorf-Marathon in 2:15:20 Stunden. Die 25-jährige Amrhein von der MTG Mannheim kam nach 2:32:34 Stunden ins Ziel. Damit verpassten sie die Einzelnormen (2:14:00/2:32:00) für die Leichtathletik-Europameisterschaften im August in Berlin. Sie dürfen sich aber Hoffnung auf einen Team-Start machen.

Eine kuriose Panne überschattete den Ausgang des Herren-Rennens: Am schnellsten im Ziel waren die Kenianer Gilbert Yegon (2:13:54) und Richard Mutai (2:14:08) - obwohl sie unfreiwillig einen Umweg von etwa einem Kilometer gelaufen waren. Laut Veranstalter waren die beiden kenianischen Spitzenläufer der Polizei hinterhergerannt, die wegen einer nicht richtig gesetzten Absperrung falsch gefahren war. Später seien sie auf die richtige Strecke zurückgeleitet worden. Welchen Einfluss die Panne auf das Ergebnis hat, war zunächst unklar.

Der Marathon war pünktlich um 9 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer in Höhe der Inselstraße gestartet. Über mehrere Stunden waren alle Straßen rund um die gesamte Strecke gesperrt.

Es wurden etwa 400.000 Zuschauer erwartet, die die Teilnehmer auf der gesamten Strecke anfeuerten. Darunter war etwa Familie Heinen aus Stolberg bei Aachen. Der 57-jährige Winfried Heinen war zum ersten Mal beim Düsseldorfer Marathon dabei. Er ist jedoch ein routinierter Läufer - es ist bereits sein neunter Marathon. "Ich liebe es, mir ein Ziel zu setzen und die Marathons in der Region abzuklappern. In Köln war ich schon - da muss ich jetzt mal Düsseldorf ausprobieren!"

Familie Heinen freut sich auf den Marathon.

Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) lief ebenfalls beim Marathon mit. Gestern hatte er noch Fortunas Aufstieg gefeiert, heute gab er den Startschuss und reihte sich dann ein.