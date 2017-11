Ein Verletzter durch Messerstich, Täter konnten flüchten.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es in der Nacht zu Samstag im Hofgarten gekommen, als aus einer Gruppe von etwa 15 Männern heraus ein junger Mann mit einem Messer und ein anderer mit einem Elektroschocker angegriffen wurden. Wie die Polizei erklärte, war eine Gruppe von vier Frauen und vier Männern gegen 0.30 Uhr im Hofgarten in Pempelfort unterwegs, als sie von etwa 15 Männern, die aus der Altstadt kamen, verbal angegangen wurden. Vor allem die Frauen seien beschimpft worden, so dass sich die vier Männer schützend vor sie gestellt hätten. Daraufhin seien diese von der größeren Gruppe körperlich angegangen worden, wobei ein 17-Jähriger einen Messerstich im Rücken erlitt. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ein weiterer 17-Jähriger wurde mit einem Elektroschocker angegriffen und auf dem Boden liegend gegen den Kopf getreten. Die Täter flüchteten, eine Fahndung verlief in der Nacht ohne Erfolg. Die Opfer erklärten, die Männer hätten Arabisch gesprochen und seien etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen. Hinweise unter Telefon 8700 erbeten.