Gleichaltriger Intensivtäter festgenommen. Opfer nicht in Lebensgefahr.

Düsseldorf. Schon mehrfach sollen zwei 15-Jährige aus dem Düsseldorfer Norden in den vergangenen Wochen aneinandergeraten sein. Am Montagabend eskalierte der Streit auf einem Spielplatz am Heinrich-Holtschneider-Weg in Wittlaer. Dabei stach einer der Jugendlichen, der bei der Polizei als Intensivtäter bekannt ist, mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Das Opfer überlebte schwer verletzt.

Gegen 21.45 Uhr meldeten Zeugen eine verletzte Person im Bereich des Heinrich-Holtschneider-Weges. Zu dem Zeitpunkt waren Beamte des Einsatztrupps „ET Jugend“ in Einbrungen unterwegs und beteiligten sich an den Fahndungsmaßnahmen. Kurz danach entdeckten sie den verletzten 15-Jährigen zusammen mit anderen Jugendlichen an der Rheinbahn-Haltestelle Wittlaer.

Opfer wurde noch am gleichen Abend notoperiert

Die Wunde wurde noch vor Ort versorgt, danach brachte ein Rettungswagen den Jugendlichen ins Krankenhaus, wo er umgehend notoperiert werden musste. Nach Angaben eines Polizeisprechers besteht keine Lebensgefahr.

Nach Zeugenbefragungen stellte sich heraus, dass es zuvor auf einem Spielplatz zu einem Streit zwischen den beiden 15-Jährigen gekommen war. Dabei habe der als Intensivtäter bekannte Jugendliche mit einem Messer zugestochen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bislang völlig unklar.

Der 15-Jährige konnte wenig später an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Er leistete keinen Widerstand. Wegen mehrerer Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte ist der Jugendliche bereits aufgefallen.

Die Staatsanwaltschaft geht im Moment nicht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, sondern ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 15-Jährige wurde gestern noch im Präsidium vernommen und dann dem Haftrichter vorgeführt.