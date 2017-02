Düsseldorf/Dortmund. Seit Dienstagnachmittag wird die 14 Jahre alte Yasmin P. aus Düsseltal vermisst.

Bislang haben sich keine Hinweise auf eine Straftat ergeben, vielmehr hat das Mädchen bis Ende 2016 in Dortmund gewohnt und ist anscheinend nicht mit dem Umzug von Dortmund nach Düsseldorf einverstanden. Nach den bisherigen Ermittlungen hat sich Yasmin am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, noch im Bereich des Dortmunder Hauptbahnhofs aufgehalten. Vermutlich hat sie in Dortmund Kontakt mit ihren Bekannten und Freundinnen aufgenommen.

Das Mädchen ist circa 1,70 Meter groß und schlank und hat lange, braune Haare, die bis zu den Schultern reichen. Als sie die elterliche Wohnung am Dienstag verließ, trug sie eine schwarze Jacke und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Sie hatte eine hellblaue Sporttasche der Marke Adidas dabei.

Die Polizei Düsseldorf bittet unter der Telefonnummer 0211-8700 um Hinweise.