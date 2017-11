Düsseldorf. In Düsseldorf-Lichtenbroich wurde am Donnerstagabend ein 14 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei befuhr am Donnerstagabend eine 38-jährige Frau mit ihrem Pkw VW den Kieshecker Weg in Richtung Flughafen. In Höhe der Haltestelle Parsevalstraße lief plötzlich ein junges Mädchen auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und der Wagen erfasste die Jugendliche.

Die 14-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär aufgenommen wurde. red