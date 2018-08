108 Anlagen sind bereits aufgestellt worden.

Zum Auftakt der Initiative „Fahrradstellplätze für Düsseldorf“ hat die Stadt jetzt 108 neue Abstellanlagen für Fahrräder installiert – bis zum Jahresende sollen 1200 Rad-Stellplätze neu geschaffen werden. Denn: Der Fahrradverkehr in Düsseldorf nimmt stetig zu und der Bedarf an Fahrradstellplätze steigt. „Die Schaffung neuer Abstellmöglichkeiten ist ein wichtiges Element der Fahrradförderung in der Stadt. Der begrenzte Parkraum in Düsseldorf soll mit Fahrradabstellanlagen effizienter genutzt werden. Die Initiative wird 2019 fortgeführt“, erklärt Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke.

Auf der Karolingerstraße zum Beispiel wurde ein Fahrradständer in Form eines stilisierten Fahrrades mit acht Abstellmöglichkeiten und auf der Ackerstraße ein stilisiertes Auto für das Abstellen von zehn Fahrrädern aufgestellt. Ferner wurden im Stadtbezirk 2 (Düsseltal, Flingern Nord, Flingern Süd) unter anderem auf der Gerresheimer Straße, Mettmanner Straße, Rethelstraße, Mulvanystraße, Schumannstraße, Faunastraße und Degerstraße rund 90 Abstellplätze an elf neu aufgestellten Fahrradständern geschaffen. Dabei kamen zwei weitere Modelle eine so genannte Parkschnecke und Fahrradbügel – zum Einsatz. Bei der Standortsuche geht man laut Stadt auch auf Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung ein und platziert Stellplätze systematisch im Stadtgebiet. Red