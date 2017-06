Düsseldorf-Benrath. Nach dem versuchten Raub auf dem Parkplatz eines Geldinstituts an der Benrather Schlossallee am Mittag des 1. Juni 2017 fahndet die Polizei nun mit Fotos öffentlich nach zwei Tatverdächtigen. Nach Polizeiangaben hatten sie Räuber einen Mann mit Reizgas angegriffen und versucht ihm seine Tasche zu entreißen. Anschließend attackierten sie ihr am Boden liegendes Opfer mit Tritten und Schlägen. Als Zeugen dem Schwerverletzten zur Hilfe eilten, flüchteten die beiden etwa 25 Jahre alten Täter.

Durch eine Privatperson wurde eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder zur Wiederbeschaffung der Beute führen.

Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter Telefon 0211-8700 entgegen.