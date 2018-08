100 000 nutzen W-Lan in den Rheinbahn-Bussen

USB-Ladestationen, Ledersitze und W-Lan – all das sind Angebote, die die Rheinbahn in den vergangenen Monaten in vielen Bussen etabliert hat. Das Unternehmen bietet seit April W-Lan in rund 80 Fahrzeugen an. Der kostenlose Internetzugang ist bei den Fahrgästen sehr beliebt, wie aktuelle Zahlen belegen: Allein im Juli nutzten rund 100 000 Fahrgäste die Möglichkeit, um zu surfen, zu chatten und zu posten. Das sei der höchste Nutzerwert, der seit der Einführung des Internetzugangs in den Fahrzeugen erreicht wurde, teilte die Rheinbahn mit.