Wer auf der Suche nach dem „richtigen Dreh“ ist, wird Pfingstsonntag und -montag, 4. und 5. Juni, in der Zonser Altstadt mit Sicherheit fündig, denn hier veranstaltet das Kreismuseum in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Museums das 17. Internationale Drehorgelfestival. Drehorgelspielerinnen und -spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland laden mit heiteren Melodien zum Mitsingen und Mittanzen ein. Dabei erklingen fast ausschließlich historische Raritäten, von denen die ältesten fast 130 Jahre alt sind. Die Orgeln begeistern nicht nur musikalisch, sondern bieten auch durch die liebevolle Bemalung ein optisches Highlight. Passend dazu präsentierten sich die Drehorgelspieler natürlich im entsprechenden Ornat – wenngleich das echte Kapuzineräffchen von einst nun durch die Stofftiervariante ersetzt wird. Auch das Rätsel, wie aus der Kurbeldrehung eine Melodie wird, lösen die Teilnehmer gerne und fachkundig. Sie sind vielfach selbst Sammler historischer Instrumente oder unterstützen oder gründen eigene Museen zu diesem Thema.

Das Festival wird am Sonntag, um 14 Uhr auf dem Museumsvorplatz eröffnet. Die Spielzeiten sind am Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr und am Montag von 11 bis 13 sowie von 14.30 bis 17 Uhr. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Museum statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Auf die jungen Besucher wartet zusätzlich an den Festivaltagen eine kostenlose Kunstaktion.