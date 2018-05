Veranstaltung steht unter dem Motto: „Ganz. Schön. Gut.“

Rhein.-Berg. Kreis.„Ganz. Schön. Gut.“ So lautet das Motto des zweiten Frauentags des Evangelischen Kirchenkreises am Samstag, 16. Juni, von 9.30 bis 16.30 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche Bergisch Gladbach, Handstraße 247. Referentin Ute Verch und ein Vorbereitungsteam haben ein vielfältiges Programm vorbereitet, das mit Workshops, Musik und einem Gottesdienst Herz, Kopf und Seele der Teilnehmerinnen ansprechen möchte.

Nach einem Impuls zum Thema von Pfarrerin Andrea Vogel, Superintendentin des Kirchenkreises, kann zwischen den fünf Workshops „Freuet euch am Klang – Singen macht schön!“, „Frauengestalten der Bibel neu entdecken“, „Bewegung und Entspannung“, Nachhaltig leben“ und „Selfie von Gott“ ausgewählt werden. Fünf weitere Workshops zu den Themen Kreistänze, feministische Theologie, kreatives Schreiben und Basteln von Schmuck aus Papier werden am Nachmittag angeboten.

Die musikalische Gestaltung der Veranstaltung übernimmt das „Angelika Görs Duo“. Zum Abschluss sind alle Frauen zu einem Frauengottesdienst eingeladen. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Eine schriftliche Anmeldung ist bis zum 1. Juni möglich. Näheres dazu unter Telefon 02 21/27 85 61. Red