Erste Erfolge der Hilgener Reserve.

Hilgen.Die ersten Erfolgserlebnisse in der Vorbereitungsphase haben die Fußballer der TGH II gefeiert. Der von Björn Nierhoff und Sebastian Dahlmann trainierte Kreisligist schaffte beim eigenen Blitzturnier gleich zwei Siege und sicherte sich damit den Gesamterfolg. „Das war sicherlich jetzt mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sollten wir jetzt nicht den Fehler machen und das überbewerten“, meinte Dahlmann.

Gegen den Ligakonkurrenten TV Dabringhausen II setzten sich die Hilgener deutlich mit 2:0 durch. Robin Eisenkopf brachte die Gastgeber nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung, in der 35. Minute erhöhte Daniel Seelig auf 2:0. „Das war schon ein toller Auftritt der Mannschaft“, so der Coach. Im zweiten Spiel reichte es dann noch zu einem 2:1-Erfolg über die B-Ligisten VfL Witzhelden II. Nach dem 0:1-Rückstand (22.) war Mike Tauber nach einer halben Stunde mit dem Ausgleich zur Stelle. Kurz danach war es wieder Seelig, der mit seinem Tor die Zeichen auf Sieg stellte. Dabringhausen setzte sich noch gegen den VfL durch.

„Bei uns waren diese Siege jetzt enorm wichtig für die Stimmung. Jetzt haben wir nächstes Wochenende noch einen Test und freuen uns dann auf den Meisterschaftsstart“, sagte Dahlmann. lh