Zwei Schüler bei Unfällen verletzt

Bergisch Gladbach/Wermelskirchen. Bei zwei Unfällen in der Region sind am Freitag Kinder verletzt worden. Am Freitagnachmittag fuhr ein sieben Jahre altes Mädchen mit ihrem Fahrrad ohne Schutzhelm in den Ahornweg in Bergisch Gladbach ein. Eine entgegenkommende Bergisch Gladbacherin sah das Mädchen zu spät und erwischte sie mit dem Auto. Die siebenjährige wurde leicht an der Hand verletzt und verblieb zur Beobachtung in einem Kinderklinikum. In Wermelskirchen wurde am Freitag ein achtjähriger Schüler beim Überqueren der Hilfringhauser Straße vom Pkw eines 18-jährigen Hückeswageners erfasst. Der Junge wurde verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Red