Junge Musiker der Musikschule Leverkusen geben am 24. Juni Sinfoniekonzert.

Leverkusen. Seit Monatsbeginn ist der große Saal der Musikschule an der Friedrich-Ebert-Straße nur noch eingeschränkt nutzbar. Grund dafür ist ein unübersichtliches Durcheinander von Stühlen, Notenpulten und unzähligen Schlaginstrumenten. Wenn aber jeden Mittwoch und Donnerstag etwa 100 junge Menschen dazukommen, verwandelt sich das Chaos im Handumdrehen in die Sitzordnung eines großen Sinfonieorchesters. Um die Musik, die dann hier geprobt wird, aufzuführen, gibt es in der ganzen Stadt nur einen einzigen Ort: die Bühne im Großen Saal des Forums.

Nach fünfjähriger Pause haben sich Thomas Klöckner und Klaus Müller wieder entschlossen, ihre beiden Orchester – das Musikschulblasorchester und das Streichorchester der Musikschule – zu einem großen Sinfonieorchester zusammenzuführen. Am Sonntag, 24. Juni, beginnt um 16 Uhr im Forum das Konzert, auf das sich die jungen Musiker schon seit Wochen vorbereiten.

Mehrere Stücke im Programm haben mit dem Thema Tanz zu tun, weshalb der Konzerttitel „Sinfonische Tänze“ gewählt wurde. Als deutsche Erstaufführung wird der Walzer „Les Gitano“ s der französischen Komponistin Mel Bonis erklingen. Die Veröffentlichung des Notenmaterials wurde vom Verlag eigens für die Leverkusener Aufführung vorgezogen. Der „Danse macabre“ von Camille Saint-Saëns wird ebenso gespielt wie eine Suite aus der Musik von Lord oft the dance. Ein besonderer Leckerbissen wird „Danzon Nr. 2“ von Arturo Marquez. Seitdem Gustavo Dudamel das Werk mit seinem Jugendorchester bekannt gemacht hat, gehört es zu den meistgespielten Orchesterwerken. Nachdem das Blasorchester über Pfingsten zu Besuch im finnischen Oulu war, steht als kleiner Gruß zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft auch das berühmte „Finlandia“ von Jean Sibelius auf dem Programm. Im ersten Teil des Konzerts werden beide Orchester getrennt Kostproben ihres Könnens geben.

Der Eintritt ist frei, beim Ausgang bittet der Förderverein der Musikschule um Spenden. Kostenlose Eintrittskarten werden vor Beginn der Veranstaltung im Forum ausgegeben. Eine Vorbestellung ist per Email unter musikschule@kulturstadtlev.de möglich. Die Karten werden dann am Eingang des Forums hinterlegt.