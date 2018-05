Volksbank im Bergischen Land feiert 100- und 150-jähriges Bestehen.

Burscheid.Die Volksbank feiert Jubiläum. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Lutz Uwe Magney und Hardy Burdach stellte Otto jetzt das Ereignis vor, das etwas aus dem Rahmen falle: Denn die bergische Bank feiert innerhalb von einem Jahr gleichermaßen 100. und 150. Geburtstag.

Grund ist die Vorgeschichte der Genossenschaftsbank, die im vergangenen Jahr durch die Fusion der Volksbank Remscheid-Solingen und der Credit- und Volksbank aus Wuppertal entstand.

Während die Gründung der Volksbank im Raum Solingen genau 100 Jahre zurückliegt, hätte die Volksbank in Wuppertal 2019 ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Mit einem Jubiläumsjahr, das von Sommer 2018 bis Sommer 2019 reicht, wolle die Volksbank im Bergischen Land die Traditionen in allen Teilen des Geschäftsgebiets würdigen, erläutert Lutz Uwe Magney.

Leitmotiv der Feierlichkeiten lautet: „Zeit ist mehr als Geld“

Ihre Feierlichkeiten stellt die Bank unter das Leitmotiv „Zeit ist mehr als Geld“ – um deutlich zu machen, dass es einer regional verwurzelten Genossenschaftsbank nicht nur ums Geldverdienen gehen könne. Dem Blick zurück in die Geschichte folge auch der Blick in die Zukunft zur Seite: „Natürlich wird in Zukunft vieles noch digitaler sein“, sagte Hardy Burdach, „wir werden aber immer eine Genossenschaftsbank bleiben und mit Filialen vor Ort vertreten sein.“

Mitarbeiter der Volksbank spenden und bringen sich ein

Um die runden Geburtstage mit den Kunden zu feiern, gibt es in den kommenden Monaten auch in der Burscheider Filiale an der Hauptstraße einige Aktionen. Vom Torwandschießen zur WM-Zeit bis zum Aktionsmonat für die Jugend, von der Teilnahme am bundesweiten Vorlesetag für Kinder bis zu sozialem Engagement, bei dem die Volksbank-Mitarbeiter nicht nur spenden, sondern auch selbst mit anpacken möchten, reichen die Ideen des Programms, das immer noch wachse.

Alle 24 Filialen beteiligen sich daran, bei vielen Aktionen werden auch die Mitarbeiter der Volksbank aus den Abteilungen der Hauptverwaltung eingebunden.