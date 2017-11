Nach 25 Jahren ist mit der 50. Veranstaltung am kommenden Samstag Schluss.

Burscheid. Zum 50. und zugleich letzten Frühstück für Frauen lädt die Evangelische Kirchengemeinde Burscheid am kommenden Samstag von 9 bis 12 Uhr in das Gemeindehaus an der Hauptstraße 44 ein. „Alles hat seine Zeit“, lautet das Thema der Abschiedsveranstaltung und gibt damit einen Hinweis auf den Grund für das Ende der Serie, die 25 Jahre lang in Burscheid von der Evangelischen Gemeinde angeboten worden ist. „Es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir denken, es ist gut so. So ist es rund“, erläutert Gabriele Schauen vom Organisationsteam.

Damit das Frühstück um 9 Uhr beginnen kann, werden die Teilnehmerinnen um 8.45 Uhr im großen Saal erwartet. Da die Veranstalter von einer großen Resonanz ausgehen und die Planungen für das gemeinsame Frühstück vor dem thematischen Teil rechtzeitig abgeschlossen werden müssen, wird um Anmeldung bis Donnerstag unter Telefon 83 27 im Gemeindebüro gebeten. Auch eine Anmeldung per Mail ist möglich: ev.gemeindebuero@kirche-burscheid.de.

Erinnerungen an die Anfänge vor 25 Jahren mit Cornelia vom Stein

Pfarrerin Cornelia vom Stein und das Frühstück-für-Frauen-Team wollen nicht nur feiern, sondern auch die vergangenen 25 Jahre Revue passieren lassen. Erinnerungen an Themen, Gedanken und Inspirationen vergangener Veranstaltungen sollen aufleben. Cornelia vom Stein hatte das Frühstück einst mitbegründet. Sie wird aus den Anfängen berichten. Auch die Teilnehmerinnen sind aufgefordert, ihre Erinnerungen an den vergangenen Jahre einzubringen. hmn