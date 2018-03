Köln. „Es gibt für den ÖPNV keine bessere Zeit als im Augenblick. Wir haben derzeit viel Rückenwind und wollen jetzt auch liefern“, spielt der Chef der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB), Jürgen Fenske, auf aktuelle Entwicklungen wie den Dieselskandal und die Diskussion um erhöhte Schadstoffwerte in der Luft von Großstädten an. Dazu kommt, dass Köln eine wachsende Stadt ist, deren Einwohnerzahl auf die 1,2 Millionen zusteuert. Gleichzeitig sind die Kapazitäten bei den Stadtbahnen schon jetzt weitgehend ausgereizt.

Die längste Tunnellösung würde auf Höhe des Melatenfriedhofs bzw. bei der Linie 9 vor dem Zülpicher Platz enden – Kostenpunkt: 1,05 Milliarden Euro. „Grundsätzlich gilt für uns, um so länger der Tunnel ausfällt, umso besser ist das für Köln. Aber das ist auch eine Frage der Finanzierbarkeit und der Fördermöglichkeiten“, sagt Verkehrsdezernentin Andrea Blome. Ziel ist es für die Stadt, 90 Prozent der Kosten mit Fördermitteln zu bestreiten.

Umso länger die Tunnellösung, umso mehr Spielraum hätte die Stadt bei der Neugestaltung der zentralen Plätze Heu- und Neumarkt sowie Rudolfplatz. Dort könnte die Aufenthaltsqualität deutlich erhöht werden, wenn die Bahnen von der Oberfläche verschwinden. Noch nicht inbegriffen in den Kostenschätzungen sind die Planungskosten sowie die Kosten für die Neugestaltung des Stadtraums.

Bei der Lösung für die Zukunft der Ost-West-Achse sollen die Bürger beteiligt werden. Ab sofort werden 60 000 Flugblätter und 3000 Plakate verteilt. Am 17. März gibt es von 11 bis 15 Uhr eine Auftaktveranstaltung in der Piazzetta des Historischen Rathauses. Im April und Mai folgen Arbeitsgruppen für Anlieger, ÖPNV-Nutzer sowie Auto- und Radfahrer. Am 30. Juni ist eine Auswertungskonferenz geplant, die eine Empfehlung an den Rat geben soll, der die Entscheidung trifft. Nach entsprechenden Planungs- und Vergabeverfahren würde der Baubeginn wohl zwischen 2027 und 2031 möglich sein.