Von morgen bis zum 12. Mai gibt es noch Restarbeiten mit Sperrungen.

Köln. Die Sanierung der Fahrbahnen auf der Zoobrücke geht ab dieser Woche in die abschließende Phase. Zwischen 2. und 12. Mai werden auf dem neuen Straßenbelag in beiden Richtungen die Fahrbahnmarkierungen aufgetragen und auf beiden Brückenseiten die Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise im Boden verbaute Trennelemente und Absperrgitter an den Geländern, entfernt.

Für den Rückbau der Baustelle muss vom 2. bis 8. Mai in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur gesperrt werden. Die Arbeiten erfolgen außerhalb der Hauptverkehrszeiten, also zwischen 9 und 15 Uhr. Den Verkehrsteilnehmern stehen dann in beiden Richtungen jeweils zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Fahrbahnmarkierung erfolgen in Nachtarbeiten

Die Fahrbahnmarkierungen werden in Nachtarbeit vorgenommen. Sollten es die Witterungsverhältnisse zulassen, finden sie wie folgt statt: In Fahrtrichtung linksrheinisch in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai zwischen 20 und 5 Uhr. Und in Fahrtrichtung rechtsrheinisch in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai, ebenfalls zwischen 20 und 5 Uhr.

In beiden Nächten müssen in den Arbeitsbereichen jeweils zwei Fahrspuren gesperrt werden, so dass den Verkehrsteilnehmern dann nur eine Spur zur Verfügung steht. Weitere Infos zum Verkehr in Köln gibt es online unter:

stadt-koeln.de