Comedyartist Guido Hoehne kommt im Dezember. Weitere Höhepunkte in der Kinder-Kultur-Reihe im Januar und März.

Burscheid. Am 10. Dezember um 15 Uhr geht es auf eine spannende Spurensuche rund um die Welt. Denn in dem nächsten Stück der Kinder-Kultur-Reihe „Die Reise zum Weihnachtsmann“ von Comedyartist Guido Hoehne aus Düsseldorf, ist der Weihnachtsmann spurlos verschwunden und wird überall gesucht.

Präsentiert wird der Zauber-Krimi für Familien mit Kindern ab vier Jahren in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule (ehemalige Aula der Friedrich-Goetze-Hauptschule). Einlass ist ab 14.40 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Zum Inhalt des Stückes: Was geschieht, wenn das Telefon nervenzerreißend klingelt und die vorweihnachtliche Ruhe stört? Dann ist wieder einmal Zauberer Guido gefragt, der für die Suche nach abgedrehten Typen bekannt ist. Aber diesmal kann er seinen Ohren kaum trauen: Der Weihnachtsmann ist kurz vor dem Fest verschwunden. Die Spurensuche führt ihn daraufhin in rasantem Tempo rund um die Welt. Das Publikum teilt mit Guido Hoehne, der den Weihnachtsmann zum Fest zurückholen soll, atemberaubende Erlebnisse und faszinierende Magie.

Folgende Theatererlebnisse erwarten außerdem alle kleinen und großen Theaterbegeisterte im Rahmen der Burscheider Kinder-Kultur-Reihe:

Das Karnevalskonzert zum Mitmachen, präsentiert von der Pia-Nino-Band am Sonntag, 28. Januar 2018, um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Veranstaltungsort ist das Megafon an der Montanusstraße 15. Kurzbeschreibung: Musik für Kinder ab vier Jahren zum Mitrocken - in fetziger Kostümierung macht das natürlich besonders viel Spaß. Kinder sollen toll verkleidet kommen und die Wände im Megafon zum Wackeln bringen.

„Der Grüffelo“, präsentiert vom Figurentheater Köln, am Sonntag, 4. März, um 15 Uhr. Eintritt: 6 Euro, Aula der Gesamtschule. Ein Figurentheater nach dem Bilderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler für Menschen ab vier Jahren, in dem schlau sein viel Respekt verschafft und Größe gar nichts hilft. Red