In den nächsten zwei Wochen arbeitet die Stadt an vielen Straßen im Stadtgebiet. Der BV gibt Verkehrsteilnehmern einen Überblick.

Köln. In den Herbstferien werden im Stadtgebiet viele Straßen erneuert, so dass sich Verkehrsteilnehmer auf Sperrungen und Behinderungen einstellen müssen.. Der BV fasst alle wichtigen Baustellen zusammen.

An der Kreuzung Vogelsanger Straße/Grüner Weg in Ehrenfeld muss eine im Boden verlegte Induktionsschleife ausgetauscht werden. Die Arbeiten finden noch bis Freitag, außerhalb der Hauptverkehrszeiten, statt. Dann muss die Linksabbiegespur von der Vogelsanger Straße in die Straße Grüner Weg gesperrt werden. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Auf der Turiner Straße in der Innenstadt muss in Höhe der Straße Unter Krahnenbäumen ein Schildermast versetzt werden. Die Arbeiten sollten ursprünglich bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Die Installation des neuen Masts und der neuen Schilder zieht sich nun noch bis Freitag hin. Während der Arbeiten muss auf der Turiner Straße in Fahrtrichtung Ebertplatz die Linksabbiegespur auf die Straße Unter Krahnenbäumen gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

An der neuen Straßenbrücke Deutzer Ring, die über die Östliche Zubringerstraße führt, lässt die Stadt weitere Restarbeiten vornehmen. Ab morgen bis Freitag muss auf der Brücke in beiden Richtungen der jeweils rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Arbeiten erfolgen zwischen 9 und 15 Uhr.

Ab heute bis Samstag lässt das Amt für Straßen und Verkehrstechnik im Stadtteil Zündorf die Wahner Straße sanieren. Im Bereich von Richthofenstraße bis Gartenweg wird zunächst der alte Straßenbelag abgefräst und danach eine neue Fahrbahndecke eingebaut. Eine mobile Ampelanlage regelt den Verkehr. Die Straße Zum Stumpfen Kreuz wird während der Arbeiten zur Sackgasse. Eine Umleitung führt über die Houdainer Straße und die Straße An St. Marien.

An der Kreuzung Ringstraße/Mildred-Scheel-Straße in Rodenkirchen müssen Fahrbahnschäden beseitigt werden. Die Arbeiten beginnen heute und werden innerhalb der Herbstferien beendet sein. Grundsätzlich können Verkehrsteilnehmer die Stelle passieren, es kommt nur zu punktuellen Engstellen der Fahrbahn.

Auf dem Konrad-Adenauer-Ufer müssen in Höhe des Theodor-Heuss-Rings Markie-rungen vorgenommen werden. Die Arbeiten finden witterungsabhängig an einem oder zwei Tagen innerhalb der Herbstferien in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr statt. Im Bereich der Bustelle muss eine der beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Dom gesperrt werden.

In Deutz müssen auf der Deutz-Kalker-Straße Fahrbahnmarkierungen erneuert werden. Die Arbeiten erfolgen Anfang November witterungsbedingt an mehreren Arbeitstagen in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. An der Kreuzung Pfälzischer Ring/Grünstraße in Mülheim lässt die Stadt einen beschädigten Ampelmast austauschen. Zwischen dem 2. und 16. November müssen Verkehrsteilnehmer außerhalb der Hauptverkehrszeiten mit Einschränkungen rechnen.