Ab Montag müssen erstmals im Bürgerbüro auch Wartemarken gezogen werden.

Burscheid. Ab sofort verfügt das Burscheider Bürgerbüro im Rathaus über eine neue Aufrufanlage im Wartebereich. Die moderne Technik bietet den Bürgern laut Verwaltung ab kommendem Montag einen verbesserten Service an. So können die Kunden an einem neu installierten Markendrucker eine Wartemarke ziehen und beim Aufruf auf dem großen Bildschirm im Wartebereich erkennen, welcher Schalter für sie zur Verfügung steht. Neu ist auch die Online-Terminvergabe.

Auch die Uhrzeit kann beim Terminwunsch angegeben werden

Demnach können ebenfalls ab Montag alle, die ein Anliegen im Bürgerbüro haben, auch von außerhalb des Rathauses ihren Wunschtermin auf der städtischen Web-Seite unter www.burscheid.de online buchen. Dazu werden Name, Anschrift, das konkrete Anliegen (hier wird eine Liste zum Ankreuzen aufgezeigt), Wunschtermin und -uhrzeit sowie die E-Mail-Adresse eingegeben. Mit der Terminbestätigung aus dem Rathaus erhalten die Kunden ihre Termin-Nummer und auch Informationen darüber, welche Unterlagen zum vereinbarten Termin mitzubringen sind. Darüber hinaus gibt es einen Pin-Code, der für den Fall benötigt wird, wenn ein Termin abgesagt werden muss.

Erhöhte Priorität für Terminanfragen via Smartphone

Einbezogen in das neue Aufrufsystem sind alle Schalter, an denen Bürgeranliegen, wie zum Beispiel die Beantragung von Ausweispapieren und Führungszeugnissen, Einwohnermeldeangelegenheiten, Kfz-Zulassungen und mehr, bearbeitet werden.

„Wer sich ab Montag mit dem Smartphone oder dem PC von außerhalb in das System einwählt und einen Wunschtermin wählt, wird dank der neuen Technik mit erhöhter Priorität zum vereinbarten Zeitpunkt aufgerufen“, erläutert Peter Bay vom EDV-Team der Burscheider Stadtverwaltung.

Bürgermeister Stefan Caplan und Amtsleiter Holger Wilke ergänzen: „Mit der neuen Aufrufanlage und der Online-Terminvergabe gehen wir einen weiteren Weg zu einer bürgerfreundlichen Verwaltung. Wir erwarten kürzere Wartezeiten und möchten damit die Zufriedenheit der Rathausbesucher steigern. Wer die digitale Terminvereinbarung nutzt, profitiert auf jeden Fall von einer Zeitersparnis.“

Der direkte Link zur Online-Terminvergabe:

www.burscheid.de/termine-online