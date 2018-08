Im kommendem Jahr werden viele Objekte fertiggestellt. Nur im Neubaugebiet Benninghausen-Nord ist Stillstand. Aber auch dort könnte es bald weitergehen.

Burscheid. An der Hauptstraße auf dem ehemaligen Gelände von Bergfeld & Heider entstehen die ersten Häuser. Die Erdgeschosse einiger Häuser sind bereits fertig. Und an der Mittelstraße entstehen insgesamt 51 Eigentumswohnungen in zwei unterschiedlichen Einheiten. Dort sind die Arbeiter in der ersten Wohneinheit bereits am Dach angelangt. Für beide Wohnprojekte gilt: Frühestens im Frühjahr können die ersten Menschen einziehen.

An einem Wohngebiet, über das sehr lange in Burscheid kontrovers diskutiert wurde, herrscht allerdings seit Monaten Stillstand – in Benninghausen-Nord. „Wir haben eigentlich schon vor einem Jahr anfangen wollen“, erklärt Eigentümer Andreas Stefanidis aus Gummersbach, der auch Bauträger ist. „Wir wollen dort selbst bauen, die Planung ist auch schon fertig.“ Doch es habe Probleme mit einem Schachtbauwerk gegeben. „Da war Wasser drin“, sagt er. „Wir warten jetzt darauf, dass wir die Pläne einreichen können.“

Dem steht möglicherweise bald nichts mehr im Wege, deutet Bürgermeister Stefan Caplan an. Die Ergänzung des Erschließungsvertrags stehe vor einem Abschluss.

34 Häuser sollen im Neubaugebiet Benninghausen-Nord entstehen, allesamt zur Miete. „Die Bauanträge für jedes einzelne Haus sind fertig“, sagt Stefanidis, der sich darüber ärgert, dass das Gelände bereits von Unbekannten dafür genutzt worden sei, Beton abzuladen. Offenbar von einem anderen Bauprojekt, auf dem dieser übrig geblieben sei, glaubt Stefanidis.

Sehr zügig sind dafür die Arbeiten an der Mittelstraße fortgeschritten. Dort entstehen insgesamt 51 Wohnungen. Allerdings nicht zur Miete, sondern als Eigentum. Der Rohbau des ersten der beiden Projekte ist bereits fertig. Die ersten Mieter dieser längst verkauften 27 Wohnungen können womöglich im Frühjahr 2019 einziehen, heißt es aus dem Hause der Firma Exklusiv-Wohnbau.

Vier der 51 Wohnungen an der Mittelstraße noch nicht verkauft

Für die Käufer des zweiten Hauses wird es noch eine Zeit dauern, bis sie ein neues Dach über dem Kopf haben. Denn dort ist gerade die Bodenplatte fertig. Vier der 24 Wohnungen darin sind noch nicht verkauft. Wirtschaftlich sei dies eine sehr gute Quote, heißt es von Seiten der Exklusiv-Wohnbau. Normalerweise könne man mit den Arbeiten für ein derartiges Projekt erst loslegen, wenn 50 Prozent der geplanten Wohnungen verkauft seien. In Burscheid sei man deutlich drüber.

Verkaufsboom auch bei den Häusern im ersten Bauabschnitt auf dem ehemaligen Gelände von Bergfeld & Heider an der Hauptstraße. Alle 48 Doppel- und Reihenhäuser, die im hinteren Teil des Geländes entstehen werden, sind verkauft, sagt Christine Kintscher von der gleichnamigen Burscheider Immobilienfirma. Mögliche erste Einzugstermine: „Im Frühjahr oder Sommer des nächsten Jahres“, hofft Christine Kintscher.

Wer sich dennoch für das Wohngebiet interessiert, kann sich womöglich im zweiten Bauabschnitt im vorderen Bereich zur Hauptstraße niederlassen. Ebenfalls Kintscher vermarktet dort. Die ersten Reservierungen für die zehn Stadthäuser seien bereits eingetrudelt. Und obwohl man für die verschieden großen Eigentumswohnungen in drei weiteren Wohnhäusern noch nicht in der Vermarktungsphase sei, habe man auch dafür schon Reservierungen.