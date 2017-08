Rundgänge im Quartier bieten Bürgern jetzt die Möglichkeit, bei der Zukunft Burscheids mitzuwirken.

Burscheid.In dem Projekt „Burscheid – gehen und sehen 2.0“ der Zukunftsinitiative Burscheid werden Spaziergänge jetzt mal ganz anders erlebt. Los geht es erstmals am Freitag, 25. August, ab 16 Uhr in Repinghofen/Heddinghofen,

Jeden Tag werden laut Veranstalter die verschiedensten Strecken zurückgelegt, etwa um zur Arbeit zu fahren, die Kinder zur Schule und zum Kindergarten zu bringen oder auch zum Einkaufen oder einfachen Spazierengehen. Dabei benutze jeder Bürger seine eigenen Wege: Eine Abkürzung, einen Schleichweg oder eine besonders schöne Strecke. Auf diesen alltäglichen Wegen durch Burscheid und Umgebung gebe es immer wieder Beobachtungen, die aufmunternd wirkten, aber auch solche, die behinderten oder Ärger erregten.

Daher lädt die Zukunftsinitiative Burscheid in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern jetzt alle Bürger zu so genannten Quartiersspaziergängen unter dem Motto „Burscheid – gehen und sehen 2.0“ ein. Auf diesen etwas anderen Spaziergängen sind die Teilnehmer selbst als Experten für ihren Wohnort gefragt. Sie sind eingeladen, während eines Spaziergangs direkt vor Ort an konkreten Beispielen die Qualitäten und die Barrieren im Stadtteil aufzuzeigen. Ihre Angaben sollen dokumentiert *und später mit allen Bürgern gemeinsam ausgewertet werden.

Treffpunkt am 25. August ist an der Kreuzung Repinghofener Straße/Kiefernweg. Für den Spaziergang sind zwei Stunden einzuplanen, außerdem wird zu festem Schuhwerk geraten.

Im Tri-Café werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert

Bei einem gemeinsamen Ausklang im Tri-Café, Bürgermeister-Schmidt-Straße 25, werden die Ergebnisse dann vorgestellt und diskutiert. Bei mehrfach genannten Themen könnten gemeinsam Lösungen erarbeitet und umgesetzt werden.

Bereits im Jahr 2011 fanden solche Spaziergänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie „Spaziergang 55+“ und „Familien-Spaziergang“ in Burscheid und in Hilgen statt. Auf den dabei gewonnenen positiven Erfahrungen soll jetzt mit dem ersten Quartiers-Spaziergang aufbaut werden. Weitere Spaziergänge sind nach Angabe der Organisatoren bereits in Planung. Diese hoffen auf rege Teilnahme und appellieren: „Kommen Sie mit durch Burscheid – gehen und sehen Sie Ihre Stadt mit anderen Augen! Lernen Sie neue Menschen aus Ihrer Nachbarschaft kennen, die gleiche oder ähnliche Anliegen zur l(i)ebenswerten Gestaltung der Stadt haben und diskutieren Sie gemeinsam mögliche Lösungen.“

Für Anmeldungen und weitere Informationen steht Maryna Gralicki telefonisch unter 670 124 oder per E-Mail (zukunftsinitiative-burscheid@gmx.de) zur Verfügung. Aber auch Spontanentschlossene können dazustoßen.