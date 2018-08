Der Kreisligist muss in seinem dritten Heimspiel gegen Berghausen die Punkte holen.

Witzhelden. Mit einem Punkt aus den ersten beiden Partien verlief der Saisonstart für die Kreisliga-Fußballer des VfL Witzhelden durchwachsen. Doch die Leistungen waren weitaus besser als die Ergebnisse. „Von daher bin ich optimistisch, dass wir schnell die Kurve bekommen werden. Zumal wir zweimal auswärts antreten mussten und wir jetzt endlich das erste Heimspiel vor der Brust haben“, betont Trainer Oliver Heesen.

Am Sonntag (15.15 Uhr) empfangen die Höhendorfer nun den SSV Berghausen, der gleich mal mit einem 3:2-Heimsieg über den SV Canlarspor in die neue Runde startete. Heesen hofft natürlich in erster Linie auf das Finden der alten Heimstärke, gerade zu Hause am Scharweg sollen die Punkte für den Klassenerhalt eingesammelt werden. „Dafür müssen wir aber unbedingt effektiv agieren und aus unseren Chancen gleich Zählbares machen“, so der Coach weiter.

Torjäger Marcus Banken hat sich in den Urlaub verabschiedet. Marcel Reichert und Oliver Kaschta fallen mit Verletzungen aus. Konstantin Heitzers Einsatz ist wegen kurzfristiger Krankheit fraglich.

Immerhin gab es bei Simon Schmitz eine Entwarnung, der Mittelfeldspieler nahm unter der Woche bereits wieder das Mannschaftstraining auf. „Sein Spiel ist nur sehr laufintensiv. Da müssen wir den letzten Belastungstest abwarten“, sagt Heesen. lh