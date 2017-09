Rhein.-Berg. Die Wirtschaftsjunioren Leverkusen/Rhein-Berg suchen den schlausten Schüler aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis: Ab sofort können sich Schulen melden, die Lust haben, im November an dem Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ teilzunehmen. Es handelt sich dabei um ein Quiz rund um Fragen zu Wirtschaft, Unternehmen, Ausbildung und Allgemeinbildung. Teilnehmen können Schüler der neunten Klasse. Unter allen Teilnehmern wird in der Region zunächst ein Kreissieger ermittelt, der dann von den Wirtschaftsjunioren Deutschland zu einem Bundesfinale eingeladen wird. Weitere Informationen gibt es bei Sebastian Holthus, E-Mail an sebastian.holthus@koeln.ihk.de oder unter Tel. 0 21 71/49 08 99 03. Red

Burscheid. Die Gaststätte Alter Bahnhof Burscheid, Montanusstraße, richtet vom 8. bis 17. Dezember einen Weihnachtsmarkt aus. Der Veranstalter sucht noch nach Ständen, die im Aktionszeitraum täglich von 17 bis 21 Uhr geöffnet sind. Der Weihnachtsmarkt wird direkt an der Balkantrasse stattfinden. Wer sich beispielsweise als Kunsthandwerker mit einem Stand am Weihnachtsmarkt beteiligen möchte, meldet sich bitte unter reservierung@bahnhof-burscheid.de. Es fällt keine Standmiete an, lediglich ein geringer Betrag für Strom und Wasser wird genommen. Red