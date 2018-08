Die Griesberger wollen sich nach oben verbessern. Zum Auftakt geht es am 19. August zur TGH.

Burscheid.Vor einer interessanten neuen Saison stehen die Kreisliga-Fußballer des BV Burscheid. Die Mannschaft vom Griesberg wurde gegenüber der vergangenen Runde wesentlich breiter aufgestellt, auch im Trainerteam gab es eine Veränderung. Sören Wallat wird weiterhin auf der Kommandobrücke stehen, allerdings durch Jakup Karakus eine Unterstützung erhalten.

„Wir haben uns viel für die neue Spielzeit vorgenommen. In jedem Fall wollen wir uns weiter nach oben verbessern“, sagt Karakus, nachdem vergangenen Serie ein siebter Platz zu Buche stand. Zwar wurde in der Vorbereitungsphase sehr engagiert gearbeitet, allerdings hatten die Burscheider permanente Probleme mit den Umbauarbeiten auf dem heimischen Griesberg. „Dadurch mussten wir praktisch alles auswärts machen. Zum Glück konnten wir uns einige Male in Dabringhausen und in Hilgen betätigen. Das war eine große Hilfe“, richtet Karakus seinen Dank an die beiden Nachbarvereine.

Spektakulärer kann die neue Saison auch nicht beginnen, denn zum Start geht es gleich zur TG Hilgen. Und dort gibt es für beide Teams gleich die perfekte Standortbestimmung.

Zugänge: Thomas Vogel, Ramazan Karacaer, Sascha Hauser, Said Amarnis, Matthias Richtscheid, Orhan Celik, Boubacar Balde (alle BV Burscheid II), Hakan Özkan (TV Dabringhausen), Sivan Celik (TG Burg), Rene Meinel (reaktiviert), Christian Benjamin Mendy (zuletzt vereinslos).

Abgänge: Christian Tiede (TV Dabringhausen), Alptekin Akcal (SC 08 Radevormwald), Dennis Prinz (SK Ülküspor Remscheid), Stefan Komes, Fouad Bouali (beide Karriereende).

Kader: Tor: Thomas Vogel, Rene Meinel. Abwehr: Ramazan Karacaer, Sascha Hauser, Said Amarnis, Max Kratz, Serdar Tarakci, Dogukan Ulgur. Mittelfeld und Sturm: Sebastian Kratz, Erdinc Isgören, Sivan Celik, Christian Benjamin Mendy, Hakan Özkan, Tim Wallat, Julien Feddrich.

Trainer: Sören Wallat und Yakup Karakus als Trainergespann im ersten Jahr.

Termine: 12.08. beim FC Vogelsang Gevelsberg; 19.08. Meisterschaftsauftakt bei der TG Hilgen (15 Uhr).