Bürgermeister Frank Steffes überreicht Neubürgern ihre Anerkennungsurkunden.

Leichlingen. Zur vierten Einbürgerungsfeier der Stadt Leichlingen begrüßte Bürgermeister Frank Steffes 20 Leichlinger Neubürgerinnen und Neubürger samt deren Familien im Spiegelsaal von Schloss Eicherhof.

Sie alle, die ihre Wurzeln in Polen, England, Guinea, Libanon, Russland, Elfenbeinküste, Irak, Spanien, Griechenland, Kroatien, Georgien, Rumänien, Italien, Thailand, Bulgarien und der Türkei haben, nahmen Urkunden zur Anerkennung ihrer deutschen Staatsbürgerschaft und die persönlichen Glückwünsche des Ratshauschefs entgegen. Bürgermeister Steffes ging in seiner Rede auf die ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten der Leichlinger Neubürger ein, von denen manche von Not getrieben, andere aus reinem Zufall ihren Weg in die Stadt an die Wupper fanden.

Einige der Betroffenen berichteten selbst von ihrem Weg dahin, Deutsche zu werden. Dass ihnen dieser Schritt weit mehr bedeutet, als ein bürokratischer Akt, der von vielen Anträgen, Nachweisen und Dokumenten begleitet wird, machten sie in bewegten Worten klar und legten ein Bekenntnis dazu ab, in dieser Stadt eine neue Heimat gefunden zu haben. Oder wie Bürgermeister Frank Steffes es ausdrückte: „Sie gehören jetzt dazu – wir gehören zusammen.“