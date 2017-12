90 Tonnen Salz lagern in dem Silo auf dem Baubetriebshof. Und zwei neue Mitarbeiter hatten gestern ihre ersten Testfahrten auf den großen Streulastwagen.

Burscheid.Ihre erste Fahrt auf einem Streufahrzeug mit einem Schneepflug am Bug des schweren Lasters absolvierten gestern zwei neue Mitarbeiter des Baubetriebshofs in Burscheid. „Wir bereiten sie und uns auf den Ernstfall vor“, erklärte gestern Leiter Janusz Milejski. „Die beiden neuen Kollegen haben noch keine Erfahrungen im Winterdienst. Sie müssen die Strecken kennenlernen.“

Da die neuen Kräfte im Streu- und Räumdienst zusammen mit ihren Kollegen womöglich in den kommenden Tagen benötigt werden, muss es jetzt schnell gehen. Bei den Testfahrten gestern im Stadtgebiet ging es aber nicht nur darum, künftig routinemäßig zu fahrende Routen nach einer Prioritätenliste zu verinnerlichen. „Sie kennen die Ausmaße der Fahrzeuge mit dem Schneepflug vorne dran noch nicht, deshalb müssen wir sie einweisen.“ Die orangefarbene TWB-Flotte machte sich also gestern schon mal im Stadtgebiet auf den Weg – viele Beobachter dachten da bereits, es könne bald glatt werden.

„Wir bereiten uns auf den Ernstfall vor“

Janusz Milejski Leiter des Baubetriebshofs

Das kann es laut Milejski aber bald tatsächlich werden. Während er in der Nacht von gestern zu heute noch von einer Temperatur um die 0 Grad ausging, könne das in der Nacht zu morgen mit minus 2 Grad schon anders aussehen. „Aber ich rechne nicht mit viel Glätte, da wir noch keinen Dauerfrost hatten.“

Wie es auch immer kommen mag: „Wir haben die Winterrufbereitsschaft ausgerufen“, sagt der Chef des Baubetriebshofs. Und das bedeutet: Bei den derzeitigen Wetterprognosen mit nächtlicher Frostgefahr, macht sich ein Kontrolleur der Technischen Werke wochentags ab 3 Uhr nachts auf den Weg. Am Samstag gilt diese Vorgabe ab 4, an Sonntagen ab 5 Uhr. Gecheckt werden dann die wichtigsten Straßen wie die L 291, die Höhestraße, die L 58, aber auch Treppenanlagen an der Montanusstraße und auf der Schützeneich. „Das sind Erfahrungswerte von uns, wenn es dort nicht glatt ist, haben wir auch in anderen Bereichen der Stadt keine Probleme“, erläutert Janusz Milejski.

Schlägt der Kontrolleur Alarm, weil er nur kleinste Anzeichen von Glätte registriert hat, gibt es sofort das volle Programm. „Auf den ersten Schlag“, so der Baubetriebshof-Chef, „rücken fünf Fahrzeuge von uns und zwei von Fremdfirmen aus. Mit den eigenen Leuten schaffen wir das nicht.“ Doch er hofft, dass der Winter ähnlich mild wird wie der vergangene.

Die neuen Kollegen dürfen im „Ernstfall“ noch nicht ans Steuer

Übrigens: Die beiden neuen Fahrer dürfen im so genannten Ernstfall zumindest an den ersten Tagen noch nicht ans Steuer. Milejski: „Sie fahren erst mal in Begleitung der erfahrenen Mitarbeiter.“