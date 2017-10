Wildschwein rennt an fahrendes Auto

Bergisch Gladbach. Eine böse Überraschung erlebte Ende vergangener Woche ein Rösrather auf der Landstraße, Friedrich-Offermann-Straße, zwischen Forsbach und Bensberg. Er war mit seinem Kleintransporter der Marke Citroën um 7.15 Uhr in Richtung Bensberg in dem Waldgebiet unterwegs. Plötzlich rannte ein Wildschwein von links nach rechts mit voller Wucht vor die Fahrertür. Der Citroën wurde dabei erheblich beschädigt – der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der 45-jährige Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichtere Verletzungen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein Jäger holte das tote Wildschwein ab. Red