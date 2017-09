Zum verkaufsoffenen Sonntag sperrt die Stadt morgen einige Straßen.

Leverkusen. Morgen findet der nächste verkaufsoffene Sonntag in Wiesdorf statt. Erfahrungsgemäß ist mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Daher führt die Stadt zum Schutz der Anwohner erneut die aus der Vergangenheit bekannten Sperrmaßnahmen durch.

Bereits gestern wurde die Dhünnstraße in Höhe der Hausnummer 2 (SPD-Haus) gesperrt. Zeitgleich wurde auf der Wöhlerstraße in Fahrtrichtung Carl-Leverkus-Straße die Linksabbiegemöglichkeit zum Apcoa-Parkplatz gesperrt. Ein Hinweis auf die Sperrung erfolgt im Bereich der Wöhlerstraße vor der Einmündung Dhünnstraße. Die Dhünnstraße bleibt im Teilbereich der Einmündung Wöhlerstraße bis zum Wendehammer (China-Restaurant) und bis Hausnummer 2 weiterhin befahrbar.

Durchfahrt der Dhünnstraße erst ab Montagabend wieder möglich

Die Zufahrt zum Kinopolis beziehungsweise dem Parkhaus der Rathausgalerie wird morgen in der Zeit von 13 bis etwa 18 Uhr gesperrt. Das Parkhaus ist dann – wie in der Vorweihnachtszeit – nur über den Kreisverkehr Wöhlerstraße/Carl-Leverkus-Straße zu erreichen.

Wegen des Brückentages müssen Autofahrer auch am Montag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Leverkusen-Wiesdorf rechnen. Daher wird die Durchfahrt der Dhünnstraße erst am Montag um 18 Uhr wieder geöffnet. Diese Maßnahme erfolgt nach Angaben der Stadt zum Schutz der Bewohner vor Park- und Parksuchverkehren. Die Linksabbiegemöglichkeit zum Apcoa-Parkplatz wird am Mittwochvormittag wieder aufgehoben.

Besucher werden gebeten, den Bereich zu meiden und die umliegenden Parkhäuser anzufahren. Der gebührenfreie Parkplatz an der Marienburger Straße (Stelzenautobahn) steht nach Angaben der Stadt morgen und am Montag zur Verfügung.