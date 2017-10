Für den Neubau des Busbahnhofs sind ab Donnerstag einige Sperrungen nötig.

Leverkusen. Die Umbauarbeiten für den neuen Busbahnhof Wiesdorf, die am 8. Mai begonnen haben, schreiten nach Angaben der Stadt weiter gut voran, so dass ab Donnerstag planmäßig mit dem Umbau der vorhandenen Fernbushaltestelle und dem Abbruch der östlichen Stützmauer begonnen werden kann.

Hierfür muss an diesem Tag die Verkehrsführung in diesem Bereich geändert werden. Ab etwa 7.30 Uhr wird die Einfahrt in die Heinrich-von-Stephan-Straße von Süden her ab dem Europaring/Ibis-Hotel gesperrt. Die Heinrich-von-Stephan-Straße ist dann nur noch von der Rathenaustraße aus über den neuen Kreisverkehr erreichbar und wird auf der Gesamtlänge somit zur Einbahnstraße – eine Ausfahrt auf die Rathenaustraße ist nicht mehr möglich.

Es wird eine Umleitung eingerichtet, die ab der Kreuzung Europaring/Carl-Duisberg-Straße in Fahrtrichtung Norden bis zur Rathenaustraße führt. Die Haltepunkte für die Taxen werden südlich des Bahnhofgebäudes neu eingerichtet. Die Fern- und Reisebusse werden sich in der Heinrich-von-Stephan-Straße südlich der Zufahrt zur Postbank aufstellen. Der Parkplatz am Bahnhof kann laut Stadt aber weiter genutzt werden.