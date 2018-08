Die Witzheldener starten schon am Sonntag in die Saison.

Witzhelden. Nach nur einem Jahr wurde der Betriebsunfall mit der sofortigen Rückkehr in die Kreisliga korrigiert. Die Fußballer des VfL Witzhelden fiebern nun dem am Sonntag (15 Uhr) beginnenden Saisonstart in Monheim entgegen. „Unsere Zielsetzung ist klar. Wir wollen so schnell wie möglich Punkte für den Klassenerhalt holen“, betont Trainer Oliver Heesen.

Die Höhendorfer haben sich sinnvoll auf dem Spielermarkt betätigt. In Domenic Gerlach, Simon Schmitz und Simon Turowski kamen starke Akteure für die Offensive, so dass nicht mehr allzu viel Last auf den Schultern des 42-jährigen Routiniers Marcus Banken lasten muss. „Wir haben uns jetzt schon spielerisch gegenüber der Vorsaison enorm verbessert“, so der Coach. Zugänge: Domenic Gerlach (Spielvereinigung Solingen-Wald 03), Daniel Willms (BV Burscheid), Simon Turowski (SC Leichlingen), Simon Schmitz (BV Bergisch Neukirchen), Andrea Brandonisio (TSV Aufderhöhe III), Sascha Stiefelhagen, Stephen Stoll (beide VfL Witzhelden II). Abgänge: Joshua Fischer (SV Schlebusch II), Yannick Albert (Fußball-Pause), Lasse Buschmann, Mario Lopes (beide Ziel unbekannt). Kader: Tor: Florian Burgheim, Moritz Krohn, Philipp Wannhoff. Abwehr: Konstantin Heitzer, Tim Hironimus, Lukas Poppelreuter, Marcel Reichert, Sven Sachsse, Sascha Stiefelhagen, Stephen Stoll, Daniel Willms. Mittelfeld und Sturm: Martin, Baron, Alexander Böning, Andrea Brandonisio, Daniel Kaschta, Oliver Kaschta, Philipp Kühl, Ulf Lucassen, Florian Mandt, Simon Schmitz, Philipp Strauß, Stefan Striehn, Marcel Willms, Oguzhan Akdeniz, Marcus Banken, Jens Boddenberg, Domenic Gerlach, Robert Strigari, Simon Turowski. Trainer: Oliver Heesen im zweiten Jahr nach seiner dreijährigen Pause. Termine: 12.08. Meisterschaftsauftakt beim 1. FC Monheim II (15 Uhr).