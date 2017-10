LTV-Trainer Frank Lorenzet nach 31:29-Sieg bei VfL Gummersbach II voller Lob.

Leichlingen.„Das war für uns ein ganz wichtiger Sieg nach einer tadellosen Leistung“, freute sich Leichlingens Drittliga-Trainer Frank Lorenzet nach dem 31:29 (17:14)-Erfolg seiner Mannschaft am Freitagabend bei der Reserve des Erstligisten VfL Gummersbach. Besondere stolz machte Lorenzet, dass es seinem Team gelungen war, einen VfL zu bezwingen, der gleich fünf Verstärkungen aus der ersten Liga aufgeboten hatte. Doch damit hatte der Coach bereits im Vorfeld gerechnet und seine Spieler unter der Woche entsprechend vorbereitet. Zum ersten Mal begann der LTV in dieser Saison mit einer 5:1-Deckung, hauptsächlich um die Kreise von Gummersbachs Sebastian Schöneseiffen einzuengen. Damit überraschte man den Gegner. Und da zusätzlich Mathis Stecken von Beginn an eine starke Leistung zwischen den Pfosten zeigte, hatte der LTV mit einer funktionierenden Abwehr ein Plus, auf das man sonst bei den Pirates für gewöhnlich nicht setzen kann. Zudem war im Angriff die Trefferquote hoch und Regisseur Valdas Novickis machte sein bislang bestes Saisonspiel. Nach ausgeglichener Anfangsphase übernahm der LTV ab dem 6:6 (13.) das Kommando und führte nach dem 10:7 (16.) permanent mit drei oder vier Treffern. So ging es auch mit einem 26:22 in die Schlussviertelstunde. Als Lorenzet dann beim Stand von 30:26 (55.) und Unterzahl auf beiden Seiten mit einem zusätzlichen Feldspieler im Angriff die Entscheidung erzwingen wollte, wurde es doch noch einmal spannend. Zweimal konnte Gummersbacher Torhüter Lasse Hasenforter den Ball über das komplette Spielfeld ins leere LTV-Tor befördern und so seine Mannschaft auf 30:28 (58.) heranbringen. 20 Sekunden vor dem Abpfiff gelang dem VfL sogar der Anschlusstreffer. Den letzten Angriff brachte der LTV jedoch über die Zeit. Mit der Schlusssirene erzielte Mike Schulz den Treffer zum verdienten Sieg. LTV: Stecken, Mundhenk; Novickis (10), Kreckler (10/3), Feuchtmann Perez (3), M. Schulz (3), L. Schulz (2), Hansen (2), Menzlaff (1), Rachow, Munkel, Lange, Hertlein