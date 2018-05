Amphibien und Reptilien müssen in unserer zivilisierten Welt zunehmend um ihr Überleben kämpfen. Zerschneidung der Landschaft, Beseitigung von Kleingewässern und der Einsatz von Pestiziden machen ihnen das Leben schwer. Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Köln und die Nabu-Naturschutzstation Leverkusen-Köln widmen dieser Tiergruppe einen Naturkalender für 2019. Mit diesem Kalender machen sie Frösche, Kröten und Echsen wieder bekannter und geben allen Interessierten einen Einblick in die Welt von Lurchi und seinen Freunden. Gemäß dem Motto „Wer hat den schönsten Frosch im Teich?“ suchen Leverkusens Naturschutzverbände hierfür das schönste Foto des wohl bekanntesten Frosches unserer Heimat, des Teichfrosches. „Machen Sie sich auf und fangen Sie den grünen Gesellen mit der Kamera ein“, heißt es vom Nabu Leverkusen. Gesucht werden besonders kreative Fotos, die die Lebensweise gelungen in Szene setzen. Auch für Kinder gibt es diesmal einen Wettbewerb. Wer lieber Farben als eine Kamera benutzt und nicht älter als zwölf Jahre ist, kann sich am Malwettbewerb beteiligen und einen Frosch malen. Einzige Voraussetzung: Der Frosch muss als solcher erkennbar sein. Die vollständigen Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb sind ab sofort im Internet abrufbar. Foto: Betina Küchenhoff

nabu-station-l-k.de