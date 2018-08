Die Amtszeit von Prinzessin Hanna Karsch und des Königspaares Ralf und Daniela Gottermann endet

Burscheid. Das Protokoll kennt kein Pardon. Für Sonntag, 12.30 Uhr, ist die Proklamation und Krönung der neuen Majestäten im Terminkalender vorgesehen. Mag es auch das berühmte akademische Viertelstündlich als letzten Zuschlag geben: Die Amtszeit des amtierenden Königspaares Ralf und Daniela Gottermann sowie der Prinzessin Hanna Karsch endet mit absoluter Gewissheit.

Die neuen Majestäten werden am Sonntag ab 9 Uhr ermittelt. Die Hilgener Schützen schießen auf Scheiben, nicht auf einen Vogel. Es zählt also die höchste Zahl; die Zahl der Ringe wird von der Schießkommission penibel ermittelt.

„Erst geht es in die Vorrunde“, erklärt Vorsitzender Roger Dabringhaus. Und Pressesprecher und Tombola-Chef Ludwig Nutz ergänzt: „Nach der Vorrunde kommt das Stechen und es wird ernst.“ In der Ausscheidung treten die ernsthaften Bewerber gegeneinander an. Die Scheiben werden nach diesem Durchgang ausgewertet und die Stimmung steigt. „Erst mit der Proklamation weiß man, wer König oder Königin geworden ist.“ Auch die Schützen erfahren erst in diesem Moment, dass sie gepunktet haben.

Bis dahin hat man sich im Festzelt beim Frühkonzert mit dem Musikverein Eintracht Olpe, beim Sehen und Gesehenwerden, vergnügt.

Mit der Proklamation wird der Sieger auf die Bühne geholt. Der oder die Erfolgreiche bringt seinen Lebenspartner mit. In gleicher Weise wird der neue Prinz bzw. die Prinzession bekanntgemacht. Danach findet die Krönung statt – die Insignien der „Macht“ wechseln von den alten auf die neuen Regenten.

Mit dem Nachmittagskaffee, ausgerichtet von den Schützenfrauen, darf man sich stärken, bevor am späten Nachmittag der große Festzug durch Hilgen steigt – vom Festplatz aus geht es über die Heide durch die „Königsallee“, also die Witzheldener Straße, zum Raiffeisenplatz und wieder zurück. Eine Dreiviertelstunde wird der Festzug marschieren, um zum Festzelt zurückzufinden. Dort lost Ludwig Nutz „seine“ Tombola aus, bevor es abends „Loss mer singe“ mit Björn Heuser heißt. Das Ende ist offen . . .

Die Initiative „Hilgen lebt“ gestaltet den Familienmontag und bietet u.a. eine spannende Greifvogelshow für Kinder auf. Das Höhenfeuerwerk, startend beim Einbruch der Dämmerung, setzt den Schlusspunkt.