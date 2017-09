Mit dem Köln-Krimi „K.o. durch Meister“ gelingt Susanne Grulich eine starke Premiere.

Köln. Zum großen Rockstar hat es beim Musiker Magnus Meister in all den Jahren nicht wirklich gereicht. Trotzdem ist die Musik und die eigene Band die große Leidenschaft des Kölners. Um sein Etat aufzubessern, unterstützt er seinen alten Kumpel Benno als privater Ermittler in dessen Wirtschaftsdetektei. Damit kann er auch die steigenden Bedürfnisse seiner Tochter Clara besser bewältigen und so dem Streit mit seiner Ex-Frau aus dem Weg gehen.

Aktuell bekommt er es mit mysteriösen Sabotagefällen auf den Baustellen einer großen Kölner Supermarktkette zu tun. Immer wieder verschwindet dort Baumaterial oder tauchen Schäden durch mutwillige Zerstörung auf. Zuletzt stürzt ein Praktikant des Unternehmens in eine ungesicherte Baugrube und verletzt sich schwer. Der Schaden für die Bestkauf GmbH nimmt bedrohliche Dimensionen an.

In der Abteilung seiner Auftraggeberin scheint es nicht zum Besten zu stehen. Da neiden viele der neuen Chefin ihre Position. Dazu kommen Liebschaften, die dem Teamgeist nicht gerade zuträglich sind. Auch ehemalige Mitarbeiter und die Konkurrenz müssen beachtet werden. Und wäre das nicht schon genug für Magnus, stirbt einer der Bauleiter bei einem merkwürdigen Unfall nach einer Geburtstagsfeier.

Der Musiker als Detektiv bereichert die kölsche Krimiszene

Auch bei der Band läuft die Vorbereitung auf einen Auftritt bei einer Hochzeitsfeier nicht gut – insbesondere Leadgitarrist Nick macht dem Bandchef Sorgen. Zum Glück sind da noch Freundin Elizza und Töchterchen Clara, die dem Meisterdetektiv Rückhalt bieten. Auch Miriam, Bennos Ex von der Mordkommission, liefert wichtige Informationen für Magnus. Beim komplizierten Fall muss dieser trotzdem auf die Unterstützung auf die Unterstützung von Nadja, der ungeliebten Vorzimmerdame der Detektei, zurückgreifen. Diese stellt sich wider erwarten als eine echte Hilfe heraus.

Der Debüt-Krimi „K.o. durch Meister“ ist ein gelungener Kölner Roadmovie mit viel Humor und Lokalkolorit. Der Musiker, der zum Schnüffler wird, ist eine echte Bereicherung der umfassenden Kölner Krimilandschaft, weil er auf seine ganz eigene Art an seinen Fall herangeht. Auch die anderen Charaktere des Krimis werden so liebe- wie humorvoll präsentiert. So bekommt der Leser ein Buch in die Hand, das er auf einen Rutsch durchlesen wird.

Susanne Grulich: K.o. durch Meister, Gmeiner-Verlag, 286 Seiten, zwölf Euro.