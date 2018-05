Multiple Sklerose steht am 30. Mai im Mittelpunkt.

Leverkusen. „Unheilbar optimistisch“ lautet das Motto des diesjährigen Welt-MS-Tags, der am Mittwoch, 30. Mai, ab 16.30 Uhr im Hörsaal des Klinikums stattfindet. Was damit gemeint ist und was neueste Forschungsergebnisse und Behandlungsmethoden leisten können, erfahren Besucher einer Infoveranstaltung, die das Klinikum Leverkusen für MS-Patienten, Angehörige und andere Interessierte anbietet.

Die beiden Referenten, Oberarzt Dr. Thomas Schulten und die Fachärztin Christina Kipf, werden über die Themen „Medikamentöse Therapieoptionen“ und „Fatigue-Syndrom“ berichten. Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, zu jedem Themenschwerpunkt Fragen zu stellen und sich gegenseitig auszutauschen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Welt-MS-Tag findet seit 2009 einmal jährlich statt und stellt weltweit Multiple Sklerose und die Menschen, die an dieser Erkrankung leiden, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Klinik für Neurologie im Klinikum Leverkusen unterstützt zum achten Mal gemeinsam mit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, Ortsvereinigung Leverkusen, den Aktionstag und informiert Betroffene und Angehörige.