Vom 9. bis zum 31. Dezember gastiert die Show mit mehr als 40 Akrobaten an der Messe in Deutz.

Köln. Bereits zum dritten Mal in Folge heißt der Kölner Weihnachtszirkus Familien im Palastzelt willkommen und lädt ein zu einer zweistündigen vorweihnachtlichen Zirkus-Show. Auf der erhöhten Manege treffen klassisches Ballett, Stunts, Musik, Magie, Theater und Zirkus aufeinander. Gut 1500 Besucher finden pro Vorstellung im Palastzelt an der Zoobrücke Platz, die sich auf insgesamt 37 Shows im Zeitraum vom 9. bis 31. Dezember freuen dürfen.

„Im Rheinland heißt es ja, etwas wird zur Tradition, wenn es zum dritten Mal stattfindet – wir freuen uns also sehr, nunmehr zum rheinischen Traditionskanon zu gehören“, sagt Ilja Smitt, Produzent des Weihnachtszirkus. Mehr als 40 Akrobaten, Zauberer und Clowns von vier Kontinenten – Amerika, Asien, Afrika sowie aus Ost- und Westeuropa - wollen für Lachen und Staunen bei den Zuschauern sorgen.

So etwa das Trio Equivokee, die Publikumslieblinge im Jahr 2015, die in diesem Jahr mit neuen witzigen Nummern zurückkehren. Spektakulär sind die Kunststücke der Gruppe African Hunters. Die sieben Akrobaten, die allesamt aus einer Familie stammen, zeigen eine actiongeladene Show, in der die Muskelpakete rasant über die Bühne fegen, waghalsige Menschen-Pyramiden erschaffen oder in Sekundenschnelle doppeltes Seilspringen vollführen. Mit ihrem Hochgeschwindigkeitsprogramm haben die African Hunters aus Malindi in Kenia bereits hunderttausende Zuschauer in China, Ägypten, Italien, Spanien, Dänemark, Dubai, Indien sowie auf Zypern und in der Türkei begeistert.

„Unsere Herausforderung ist jedes Jahr die Zusammenstellung eines Programms, das Jung und Alt fasziniert. Dabei ist der Zirkus eines der wenigen kulturellen Ereignisse, das Menschen jedes Alters anspricht“, so Katja Smitt-Bondareva., künstlerische Leiterin des Weihnachtszirkus. „Unser Ziel ist es, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen großen Spaß haben und die Schönheit der Akrobatik, den Witz der Clownerie und das Außergewöhnliche all der anderen Disziplinen genießen.“

Sechs Olympiasieger auf dem Trampolin

Dafür konnten außergewöhnliche Künstler gewonnen werden: Pat Clarrison und seine Hot Dogs aus Frankreich, sorgen für allerlei witzig-charmantes Chaos während Viktor & Viktoria Kosnyrov aus der Ukraine für ihre Jonglage-Künste bekannt sind. Das deutsche Duo Galaxy beweist seine Furchtlosigkeit beim haarsträubenden Ritt im „Wheel of Death“ durch das Zirkuszelt und Fahrrad-Akrobat Artem Sysoiev sein Können auf zwei Rädern.

Ladislav Kaiser ist der Meister beim elegant-gewagten Tanz auf dem Hochseil, derweil gleich sechs Olympiasieger um Yuri Nikitin akrobatische Höchstleistungen auf dem doppelten Trampolin vollführen. An den Strapaten schwebt und tanzt das Duo Tatiana Ozhignavoa und Denis Remnev in graziler Ästhetik in der Vertikale auf und ab. Auch die beiden mehrfach preisgekrönten Äquilibristik- und Kontorsionskünstler Maxim und Natalia Bondarenko balancieren und biegen sich scheinbar mühelos auf ihren Stühlen. Das Minsk Show-Ballet komplettiert die Riege der Artisten des dritten Kölner Weihnachtszirkus.