Am 9. Dezember verwandelt sich das Pilgerheim in Leichlingen wieder in eine winterliche Adventslandschaft.

Leichlingen. Wer das Weihnachtsmärktle im Pilgerheim Weltersbach besucht, taucht in eine besondere Welt ein. Besonders märchenhaft ist es, wenn pünktlich zum zweiten Adventswochenende frischer Schnee gefallen ist. „Sowohl die Besucher als auch unsere Aussteller lieben dieses warme und herzliche Flair. So mancher Händler meldet sich direkt nach dem Ende des Marktes für das kommende Jahr an“, sagt der technische Leiter des Pilgerheims, Sigmund Pelz.

In diesem Jahr gibt es den Markt, der am 9. Dezember von 11 bis 18 Uhr seine Pforten für die Gäste öffnet, zum 13. Mal. „Meist fangen wir schon im Sommer mit den Planungen an. Der Aufbau dauert etwa eine Woche. Auf der Bühne wird es wieder den großen Adventskalender geben“, sagt Pelz.

Insgesamt 40 Aussteller präsentieren sich in den Innenräumen und auf den Außenflächen des Pilgerheims, das als kleines Dorf mitten in der Natur zwischen Leichlingen und dem Höhendorf Witzhelden liegt. „Es gibt viele selbst gemachte Dinge von A wie Adventsschmuck bis Z wie Zuckergebäck. Kulinarisch reicht das Angebot von Grünkohl mit Wurst über Steaks und Reibeplätzchen bis zu Kaffee und Kuchen im Dorfcafé.

Zu den Besuchern gehören die Bewohner des Pilgerheims, die ihr Weihnachten direkt vor der Haustür genießen, aber auch Gäste, die extra aus Leverkusen. Langenfeld, Burscheid, Wermelskirchen, Solingen und Leichlingen zum kleinen Weihnachtsdorf anreisen. Neben den Einkaufs- und Genießerangeboten gibt es am Nachmittag auch ein kulturelles Programm.

Das Pilgerheim selbst ist eine Altenhilfeeinrichtung, wo derzeit 450 Menschen leben und von mehr als 130 festangestellten Mitarbeitern versorgt werden. Gegründet wurde es 1926. Weitere Infos zum Weihnachtsmärktle im Pilgerheim gibt es auch online unter:

weltersbach.org