Altenberg. Am Sonntag sind auf dem Parkplatz am Bülsberger Weg eine Handtasche und mehrere Tüten und Beutel aus einem Ford gestohlen worden. Spaziergänger fanden am Sonntagnachmittag in der Nähe des Sees in Bülsberg eine Handtasche im Gebüsch. Auf dem Parkplatz entdeckten sie ein Kölner Auto mit einer eingeschlagenen Heckscheibe und informierten die Polizei. Unbekannte hatten dort in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr mehrere Taschen und Beutel aus dem Ford gestohlen und durchsucht. Sie entwendeten Bargeld, Ausweis und ein Smartphone. Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer 0 22 02/205 0 zu melden. Die Polizei warnt: Lassen Sie auch bei kurzen Stopps keine Wertgegenstände im Auto. Red

Burscheid.„Findet Nemo! Das gefährdete Leben in den Korallenriffen“, lautet eine Ausstellung, die am Donnerstag, 28. September, um 15.30 Uhr im Luchtenberg-Richartz-Hauseröffnet wird. Im vergangenen Schuljahr hatte sich die Klasse 5d im Rahmen des Themas Farbenlehre mit den Disneyfilmen: „Findet Nemo!“ und „Findet Dorie!“ beschäftigt. Dabei wurden Grundfarben gemischt und aus den Farbflecken die realen Vorbilder des Disneyfilms gestaltet. Daraus sind Bilder über die Tierwelt im Korallenriff entstanden. Die Farbcollagen werden nun im Altenzentrum ausgestellt. Red