600 Menschen waren beim ersten Wald- Wander-Konzert der Good Voices Dürscheid dabei.

Burscheid/Leverkusen. „What a wonderfull world!“ Unter diesem Titel fanden sich am Sonntagnachmittag etwa 600 Frauen, Männer und Kinder am Sportplatz Lützenkirchen Auf dem Bruch ein. Die Idee von Good-Voice-Chorleiter Volker Wierz bekam damit eine respektable Bestätigung. Nicht nur die Sänger des Traditions-Chors des MGV Dürscheid waren seinem Vorschlag begeistert gefolgt. Auch alle Mitglieder des YMCD waren gleich mit dabei. Hinzu kamen die 25 Leverkusener Sängerinnen und Sänger von „Art Tonale“. Die Vokalgruppe formierte sich vor fünf Jahren und steht ebenfalls unter Leitung von Wierz.

Auch die Verwaltungschefs beider Städte waren mit dabei

Die jugendlichen Stimmen des Kinderchors (Musikschule Leverkusen, Leitung Nicole Jers) und ein Flöten-Ensemble der Musikschule Burscheid, unter Joanna Stepalska-Spix, komplettierten die musikalische Vielfalt.

Christiane Borchardt, Vorsitzende des Sängerkreises Rhein-Wupper Leverkusen, schloss sich der Meinung einiger Gäste an: „Es stimmt. Musik bewegt eben.“

Ein einfaches, aber zweckmäßiges Megafon verstärkte die Begrüßungen durch die beiden prominenten Mitwanderer: Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath und Burscheids Bürgermeister Stefan Caplan gingen humorvoll auf die Einleitung durch den Vorsitzenden Michael Brückner ein.

Mit dem alten deutschen Volkslied: „Auf du junger Wandersmann“ zu Gitarrenklängen setzte sich der Wanderer-Zug in Bewegung Richtung Bürgerbusch. Die vielen Beobachter hinter den Wohnungsfenstern mögen sich über den bunten, langen Strom dieses ersten Wald-Wander-Konzerts recht gewundert haben.

Die fünf Kilometer Rundweg machten den gut gerüsteten Wanderern keine Probleme. Hinein in den Bürgerbusch, ein Stück in den Wald hinunter, dann weiter bis zum Bürgerbuschteich, zum Teufelsstein und auf einer etwas anderen Rückstrecke wieder zum Ausgangspunkt. Auf den drei Haltepunkten schickten die Chöre und Instrumente abwechselnd ihr launiges Lieder-Programm in die Baumwipfel. Und den poetischen Touch bekam das Programm durch einige Gedichtvorträge an den Stationen durch den Burscheider Martin König.

Was Brückner zu den historischen Details der Waldstücke erzählte, ist ihm seit seinen Kindertagen in diesem Bezirk wohl vertraut. Mit allen anwesenden Stimmen erklang das Tagesthema als Abschluss über den großen Platz bis in die Nebenstraßen: „What a wonderfull world.“