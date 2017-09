Wahlbeteiligung war mit 77,9 Prozent historisch hoch.

Köln. Mit 77,97 Prozent war die Wahlbeteiligung in Köln im Vergleich zu den vorangegangenen Bundestagswahlen historisch hoch. In 200 von 800 Stimmbezirken wurden sogar die Wahlzettel so knapp, dass präventiv aus der Reserve nachgeordert wurde. Vor allem die letzten Stunden vor dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr wurden intensiv genutzt.

Ein Raunen ging bei der CDU durch den Saal, als bei der Wahlprognose um 18 Uhr der Verlust der großen Parteien verkündet sowie der Wahlerfolg der AfD bekanntwurde. „Positiv für die CDU ist, dass sie wieder stärkste Kraft wurde. Erschreckend ist das starke Abschneiden der AfD. Die Leute wollen keine Große Koalition, da gibt es eine klare Botschaft. Die CDU hat jetzt den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Jamaika ist da durchaus eine Option. Dafür brauchen wir aber mehr Details als jetzt bei der Prognose“, sagt der Kölner CDU-Chef Bernd Petelkau.

Klare Worte fand Martin Herschel von der SPD: „Ich bin erschüttert. Mit diesem Ergebnis darf man sich nicht in die Große Koalition retten. Die SPD muss nach dem schlechtesten Abschneiden in der Nachkriegszeit in die Opposition, auch weil dort eine demokratische Partei die stärkste Fraktion stellen muss. Das starke Abschneiden der AfD habe ich befürchtet.“

„Ich freue mich, dass wir in den Bundestag zurückkehren und dass wir unser Ergebnis verdoppeln konnten. Über Koalitionen kann man zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht sprechen“, sagt die Kölner FDP-Chefin und NRW-Ministerin für Schule und Bildung, Yvonne Gebauer.

„Das Ergebnis der Grünen ist solide, damit haben wir ein Ziel erreicht. Wir sind aber nicht die drittstärkste Kraft geworden und der Einzug der AfD in den Bundestag ist eine Zäsur für den Bundestag. Über mögliche Koalitionen nachzudenken, ist jetzt noch zu früh“, erklärt der Geschäftsführer der Grünen im Kölner Rat, Jörg Frank. step